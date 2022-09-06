Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tayfun Çilenger'in kullandığı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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