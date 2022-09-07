Şirket, karikatürlerin kullanımı, ürün yerleştirme ve 35 yaşın altındaki kullanıcıların tasvir edilmesi dahil, belirli pazarlama yöntemlerinden kaçınmayı kabul etti.

Anlaşma; Connecticut, Texas ve Oregon eyaletleri tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda kabul edildi. Bu kapsamda 438,5 milyon doların 6 ila 10 yıl içerisinde ödenme kararlaştırıldı.

Öte yandan suçlamaları reddeden şirket, anlaşmayı, "geçmişten gelen sorunları çözme konusundaki devam eden taahhütlerinin önemli bir parçası" olarak nitelendirdi.