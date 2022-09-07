Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 08:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AP
ABD'de e-sigara üreticisi Juul, pazarlama soruşturmasında 438,5 milyon dolar ödeyecek
ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul Labs, ürünlerinin risklerini küçümsediği ve satış için uygun olmayan yaştaki kişileri hedef aldığına ilişkin soruşturmayı çözmek için 438,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
Şirket, karikatürlerin kullanımı, ürün yerleştirme ve 35 yaşın altındaki kullanıcıların tasvir edilmesi dahil, belirli pazarlama yöntemlerinden kaçınmayı kabul etti.
Anlaşma; Connecticut, Texas ve Oregon eyaletleri tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda kabul edildi. Bu kapsamda 438,5 milyon doların 6 ila 10 yıl içerisinde ödenme kararlaştırıldı.
Öte yandan suçlamaları reddeden şirket, anlaşmayı, "geçmişten gelen sorunları çözme konusundaki devam eden taahhütlerinin önemli bir parçası" olarak nitelendirdi.
Etiketler: Sigara
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