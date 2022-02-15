Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokakta bulunan pitbull barınağa götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.
Köpek, olay yerine gelen ekiplerce barınağa götürüldü.
Koruma altına alınan hayvan kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılacak.
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