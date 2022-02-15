Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta adına sahte telefon hatları açılıp bunların suçta kullanıldığı söylenen ve karşılığında para istenen bir kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
Bayburt'ta A.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, adına sahte telefon hatları açılıp bunların kullanıldığını söyledi.
Hatların iptal edilmesi için kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırmak üzere bankaya gelen A.A'nın durumu, o sırada şubede bulunan polislerin dikkatini çekti.
Şahsın dolandırılmak üzere olduğunu anlayan polis ekipleri, durumu anlattı.
Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan A.A, polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
Etiketler: Bayburt Dolandırıcılık
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