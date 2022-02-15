Bayburt'ta A.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, adına sahte telefon hatları açılıp bunların kullanıldığını söyledi.

Hatların iptal edilmesi için kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırmak üzere bankaya gelen A.A'nın durumu, o sırada şubede bulunan polislerin dikkatini çekti.

Şahsın dolandırılmak üzere olduğunu anlayan polis ekipleri, durumu anlattı.

Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan A.A, polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.