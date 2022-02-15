Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ocak ve şubat ayında yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında 192 avcı denetlendi.

Yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.

5 adet tüfeğe el konulurken 1 adet avcı kulübesi de imha edildi.