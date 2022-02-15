Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta jandarma komandolar karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Sarp Bayırı mevkisinde operasyon eğitimi aldı.
Karla kaplı arazide düzenlenen operasyon eğitimine, özel kıyafetli 2 timden oluşan 40 komando katıldı.
Zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen eğitimde komandolar adeta "dosta güven, düşmana korku" verdi.
Etiketler: Sivas Komando Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Mersin'de zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz