Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yeniden belirlendi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan karar, 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Elazığ'ın Palu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren çeşitli zincir marketlerde, temel gıda ürünlerinde KDV oranının kontrol etmek için denetim yaptı.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7’lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.