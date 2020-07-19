Esenler Dörtyol Meydan’da, eczanesinin önüne sokak hayvanları için mama bırakan Ümit Aslan, dükkanı kapattıktan sonra kimliği belirsiz bir kişinin, kedi mamalarını çaldığını ifade etti.

Sürekli mama kaplarının kaybolmasından veya boş olmasından şüphelenen Aslan, güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda bir kişinin, sokak hayvanları için bırakılan mamaları çaldığı görüldü.

Görüntülerde bir kedinin mama yediği esnada mamasının çalınması ise bu kadarına da pes dedirtti.

“Bir kişinin mamaları poşete doldurup götürdüğünü gördük”

Sokak hayvanları için eczanenin önüne su ve mama bıraktıklarını söyleyen Biyolog Ümit Aslan, “Burada sokak hayvanları çok olduğu için buraya su ve mama bırakıyoruz. Ama uzun bir süredir kaplarımızın kaybolduğunu veya temiz bir şekilde bırakıldığını gördük. Kameralarımızdan takip ettiğimizde de bir vatandaşımızın gelip mamaları poşete doldurup götürdüğünü gördük. Sonra bu birkaç kere tekrarlanınca biz de sosyal medyada yayınladık. Sosyal medyada yayınlayınca bir daha olmadı. Esenler Belediyemiz de buralara hayvanlar için mama yerleri koydu çok güzel oldu tabi ki” dedi.