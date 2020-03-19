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Söğütlü Belediyesi halk pazarında maske ve eldiven dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Söğütlü Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarındaki esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, halk pazarındaki esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldığını kaydetti.
Özten, dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini dile getirerek, "Bu konuda ilaçlama ekiplerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımz hazır." dedi.
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