Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerince meydan, park gibi alanlarda vatandaşların toplanmasını önlemek amacıyla sınırlama tedbirleri alınmaya devam edildiği belirtildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için zabıta ekiplerince oturma grupları etrafına emniyet şeridi çekildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, özellikle de yaşlıların zaruri ihtiyaçlar dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi.