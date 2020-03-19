Erzurum'da etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent merkezinde kar kalınlığı 9, Palandöken Kayak Merkezi'nde 99 santimetre ölçüldü.

Karayolları ekipleri, Erzurum'un Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan ile ulaşımının sağlandığı kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevlileri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda biriken karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından ağaç ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 78 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece kaydedildiği ilçede, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Mehmet Şahin, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğunu anlatarak, "Gece tipi dolayısıyla arabalarımız kar altında kaldı. Sabah ev, iş yeri ve arabaların üzerinde biriken kar kütlelerini temizledik." dedi.