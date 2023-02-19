Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivrihisar ilçesinden depremzede çiftçilere yardım gönderildi
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenin çiftçilere balya ve yem yardımı gönderildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası afet bölgesine yardımlar gönderiliyor.
Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçedeki çiftçiler, depremden etkilenen bölge çiftçisi için 23 ton balya ve 58 ton kesif yem yardımında bulundu.
Etiketler: Eskişehir
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