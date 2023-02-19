Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da prefabrik evde yangın
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiindeki bir prefabrik evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Muhabir : Sabri Kesen
Etiketler: Muğla
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