Türkiye’yi yasa boğan ve 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremin ardından ülke genelinde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle gündeme gelen barınma sorunu çerçevesinde depremin hemen ertesi günü harekete geçen Aksaray’da üretim yapan Steel House konteyner ve prefabrik ev üretim fabrikası 35 ayrı ülkeye yaptığı üretimi keserek deprem bölgesine konteyner üretimine geçti. 136 kişilik ekiple gece gündüz demeden çalışan fabrika günlük 45 konteyner üretimi yapabiliyor. Üretilen konteynerler her gün tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk edildi. Konteynerler de tuvalet, banyo, elektrik tesisatı, su deposu, lavabo ve mutfak gibi her türlü günlük ev ihtiyaçlarını giderebilecek kapasitede üretiliyor.



“Tek amacımız oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek”



Yapılan çalışmaları anlatan Steel House konteyner ve prefabrik ev üretim fabrikası işletmecisi İsmail Gümüşsoy, şuan için paraya pula bakmadan üretim yaptıklarını belirterek, “Biz Aksaray’da konteyner ve prefabrik üretimi yapan bir firmayız. Acil bir durum olduğu için bütün üretimimizi şu an afet bölgesine, deprem bölgesine yönelttik. Yüzde 70 ihracat, yüzde 30 iç piyasayla çalışan bir firmaydık. Maalesef ülkemizde böyle bir deprem felaketi gerçekleşince bütün yurtdışındaki müşterilerimizi de haberdar ederek üretimimizin tamamını deprem bölgesine yönelttik. 136 kişilik ekiple şu anda afet bölgesi için canla başla çalışıyoruz. İnşallah elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz ekibimizle birlikte. Durumun farkındayız. Gerçekten ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Herkesi üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünmüyoruz. Bizim de şu anda üzerimize düşen, oradaki vatandaşlarımıza ne kadar fazla konteyner gönderip barınma ihtiyacını giderirsek o kadar faydalı olabileceğimiz bilincindeyiz. Günlük 40 ile 45 arasında konteyneri afet bölgesine gönderiyoruz. 2. bir fabrikamız vardı, yarı haldeydi, onu da bu halden ötürü hızlı bir şekilde faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Onunla beraber kapasitemiz daha da artacak. Biz şu anda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ bölgesine ağırlıklı olarak çalışıyoruz ama her taraftan talep geliyor. Özellikle kurumlar, ticaret odaları, belediyeler toplu alımlar yapıyorlar. Biz vatandaştan ziyade kurumlar ağırlıklı çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlerin 36’sı demonte olarak hazırlıyor ve bir tıra 12 tanesini yüklüyoruz. Günlük 36 demonte, 6 ile 10 arasında da kullanıma hazır vaziyette konteyner sevkiyatı yapıyoruz. Şu anda parasında pulunda falan değiliz. Biz şu anda ne kadar fazla üretim yapabiliriz onun derdindeyiz. Şu anda tek amacımız, tek gayemiz oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. İnşallah tez zamanda Türk milleti olarak yaralarımızı sararız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da tekrar normal hayatlarına dönmelerini sağlarız. Tüm milletimize geçmiş olsun diyoruz” dedi.