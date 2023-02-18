Ankara’da da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma namazında depremlerde vefat edenler için dua edildi.

Diyanetler İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazın ardından da cami cemaatine afette hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaz öncesi Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurizbay Otpenov Taganuli, yaşamını yitirenler için dua okudu.