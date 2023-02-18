Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da ‘Asrın felaketi’nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 vuran iki büyük depremde vefat edenler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Ankara’da da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma namazında depremlerde vefat edenler için dua edildi.
Diyanetler İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazın ardından da cami cemaatine afette hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaz öncesi Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurizbay Otpenov Taganuli, yaşamını yitirenler için dua okudu.
Etiketler: Ankara Deprem Kahramanmaraş
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