Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye 7'den 70'e herkes destek olmaya devam ediyor.

Kastamonu'da da Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Demirez, annesiyle getirdiği oyuncak dolu kolisini yazdığı notla deprem bölgesine gönderdi.

Demirez, yaşanan depremlere çok üzüldüğünü söyledi.

Deprem felaketinin ardından bölgedeki akranlarının oyuncaksız kaldığını düşündüğünden bölgeye oyuncak göndermeye karar verdiğini belirten Demirez, "Onların eğlenceli vakit geçirmeleri ve oyuncakları olmadığı için böyle bir yardımda bulunmak istedim" dedi.

Demirez'in oyuncaklarla birlikte gönderdiği notta, "Sevgili arkadaşım, seni tanımıyorum ama çok tatlı olduğuna eminim. Bu oyuncakları seninle paylaşarak güzel vakit geçirmene yardımcı olmak istedim. İnşallah beğenirsin. Seni çok seviyorum. Notumu okuman dileğiyle" ifadeleri bulunuyor.