Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çanakkale-Balıkesir kara yolu ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan H. T.'ye (58), İ.Y’nin kullandığı otomobil çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde H. T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından H. T.'nin cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü İ.Y, polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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