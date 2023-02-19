İlçe merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Yaylabayır mahallesinde yapılan bir anonsla 2 tır yakacak yardımı toplandı.

İzzetin, Umurlar, Bükrecik, Yüreğil ve Yaylabayır mahallelerinden toplam 250 ton yakacak odun deprem bölgesine gönderildi.

Evlerindeki odunları kırıp, çuvallayarak yakmaya hazır hale getiren köylüler mahalle meydanında bulunan yardım tırına ulaştırdı. Kimi vatandaşlar traktörleri ile odunları taşırken, sırtında getiren de oldu, eşekle, el arabası ile taşıyan da.

Sındırgı Belediyesi ile yardımlar konusunda koordineli çalıştıklarını belirten Yaylabayır Mahallesi Muhtarı Mustafa Eraslan "Mahalle halkımızla, bir anonsla görmüş olduğunuz gibi, ikinci tırımızı sarıyoruz. Vatandaş evinde kendisinin yakmış olduğu odunları çuvallayıp kamyona getiriyor. Biz de buradan gençlerin yardımıyla kamyonu yükleyip deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderiyoruz." dedi.