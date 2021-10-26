Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir grup Kızılhaç çalışanı, Sivil Yahudi işgalcilerin Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarına verdikleri hasarı incelemek Nablus kentine bağlı Burin köyüne gitti.

Görev başındaki Kızılhaç çalışanları bölgede bir grup Sivil Yahudi işgalcinin saldırısına uğradı. Yerleşimcilerin biber gazlı saldırısından 3 Kızılhaç çalışanının etkilendiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Filistinli çiftçilere saldırıyorlar

Sivil Yahudi işgalciler buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.