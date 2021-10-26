UNHCR tarafından yazılı açıklamada, ülkesine dönenlerin çoğunluğunun Tanzanya'dan geldiği vurgulandı.

Son 1 yılda 60 binden fazla Burundilinin ülkesine dönüş yaptığı belirtilen açıklamada, dönenlerin çoğunluğunun Tanzanya haricinde Ruanda, Uganda, Kenya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geldiği kaydedildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında her ay yaklaşık bin 500 Burundili mülteci ülkeye giriş yapıyor.

Burundi'de gönüllü geri dönme programı kapsamında 2017'den beri 180 bin mülteci ülkesine dönüş yaptı.

270 binden fazla Burundili Uganda, Tanzanya, Kenya, Mozambik, Malavi, Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci olarak yaşıyor.