Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin ve esnafın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Son Haberler
- 18:06
- 17:59
- 17:51
- 17:46
- 17:45
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz