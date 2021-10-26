Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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