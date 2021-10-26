Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA arşiv ]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara istikametinden Keşan'a giden Y.Y. idaresindeki 34 CEE 47 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'ndaki alt geçide geldiği esnada, önce M.K'nın kullandığı 35 EP 164 plakalı, ardından da S.Ü. yönetimindeki 34 YK 5327 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada Y.Y ve aynı otomobilde bulunan E.Ç yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Trafik Kazası
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