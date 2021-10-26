Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim özel konserinde askeri bando, marş ve türküler söyledi. Askeri bando, "Sakarya", "Hoş gelişler ola", "Vatan", "Alay", "Biz Atatürk gençleriyiz", "İzmir", "Estergon" ve "10. yıl" marşları ile "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.

Vatandaşların Türk bayraklarıyla dinlediği konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.