Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser
[Fotoğraf: AA]
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim özel konserinde askeri bando, marş ve türküler söyledi. Askeri bando, "Sakarya", "Hoş gelişler ola", "Vatan", "Alay", "Biz Atatürk gençleriyiz", "İzmir", "Estergon" ve "10. yıl" marşları ile "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.
Vatandaşların Türk bayraklarıyla dinlediği konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.
Etiketler: Samsun Milli Savunma Bakanlığı
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