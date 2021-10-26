İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuzağaç Mahallesi’nde önceki gün saat 21.30 sıralarında yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı, araç sürücüsü ve yanında bulunan S.A ve S.B. gözaltına aldı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.A ve S.B.'nin ifadeleri doğrultusunda JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tuşba ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. İş yeri sahipleri N.S.İ., U.S.E. ve A.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.