Olay, 24 Ekim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Çanakkale Asos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası diş hekimi Zafer Taş, zıpkınıyla balık avlamak için denize daldı, bir daha çıkamadı. Zafer Taş'tan haber alamayan yakınları, durumu Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi. Taş için başlatılan arama çalışmalarından bir gün sonra acı haber geldi. Diş hekiminin cansız bedeni dün sabah saat 07.00 sıralarında Kocaköy’de kıyıya vurdu. Yapılan kimlik tespitinin ardından Taş’ın cenazesi İstanbul’a getirildi.

Hayatını kaybeden Zafer Taş için Avcılar Yeşilkent Cemevi’nde cenaze töreni düzenledi. Törene Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Taş’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Zafer Taş’ın annesi ise oğlunun tabutunu son kez öpüp, sarıldı. Taş'ın cenazesi Gülvadi Mezarlığı'na defnedildi.

Kardeşinin ölümü hakkında konuşan Hüseyin Taş, `Pazar günü zıpkınla balık avlamak için giriyor. Anlatırdı bize, balığın peşinden gitmiş. Balığı çıkaramadığı gibi kendi de çıkamadı. Nefesi yetmemiş. Geç saat olunca yengem telefonla haber vermiş herkese. Bulunduğu yere birilerini gönderdik. Köylüler sahilde bulmuş. Yıllardır yapıyordu. Ne diyelim, hata` dedi.

Komşusu Bülent Atalay ise `Doktor kendisi, yıllarca komşumuzdu. Çok iyi bir insandı, başarılıydı. Çok erken oldu. Çok düzgün, iyi bir aile babasıydı. Çocuklarını çok severdi. İyi bir insandı. Acı bir kayıp` ifadelerini kullandı.