Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin serbest dönemde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Göl üzerinde de tekneyle denetim yapan su ürünleri koruma ve kontrol görevlileri, Beyşehir Gölü'nde amatör balıkçı gibi görüntü vererek, sadece olta ile amatör avcılığa müsaade edilen Üstünler Adası açıklarında ağ serip balık avladığı tespit edilen M.S'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler, botta yaptıkları incelemede 800 metre misina ağ ve balıklar ele geçirdi.

Canlı olduğu belirlenen balıklar görevliler tarafından göle bırakıldı. Yasa dışı avlanan kişiye ticari ruhsatı olmadan ticari balıkçılık yapmaktan 21 bin 822 liralık idari para cezası uygulandı.