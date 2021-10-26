Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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