Fatih'te alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.