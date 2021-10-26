Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18-24 Ekim tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 6 gün ile 17 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan Y.A, B.O, T.Y, M.A.A, R.D, C.Ö. ve K.B. yakalandı.

M.A.A'nın 18'i hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 30 kaydı ve "hırsızlık" suçundan 17 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.