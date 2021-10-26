Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi
[Fotoğraf AA]
Kahramanmaraş'ta kent merkezi ve ilçelerinde öğrenci servisleri denetlendi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince, merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ile Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, araçların mevzuata uygun olup olmadığı, bakımları, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve yetkinlikleri gibi hususlar incelendi.
Denetimler kapsamında, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda, sürücüler ve öğrenciler bilgilendirildi.
Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Denetim Jandarma Genel Komutanlığı Polis
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