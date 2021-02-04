Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsünde 300 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, 1500 kutu içerisinde 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
İki şüpheli hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı.
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