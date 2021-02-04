İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, 1500 kutu içerisinde 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

İki şüpheli hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı.