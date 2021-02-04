Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2020 yılını değerlendirdi.

Başhekim Günaydın, hastanede 2019'da 530 olan yatak sayısının 570'e, yoğun bakım yatak sayısının 86'dan 118'e, poliklinik oda sayının da 92'den 96'ya çıktığı söyledi.

Hastanede 2020'yılında 120 uzman, 42 doktor, 32 Dr. Öğr. Üyesi, doçent ve 3 profesörün hizmet verdiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Poliklinik ve acil serviste toplam 853 bin 208 hasta muayene edildi. 29 bin 604 hastanın yatışı verildi. 14 bin 134 hasta ise ameliyat edildi. Pandemiye ayırdığımız hizmetlerin artmasından dolayı hasta sayımızda düşüş oldu. Acil ve yapılması gereken görevi yaptığımızı düşünüyoruz. Bir hayırsever tarafından yeni bir acil servis yaptırıldı, kendisine de teşekkür ediyorum. Yine hayırseverlerin yardımlarıyla hastanemize 3 ameliyathane, yoğun bakım servisi, 4 öğrenci amfisi yapıldı, modern cihazlar alındı. Bu sayede sevk edilen hasta sayımızı daha da aşağı çektik. Yeni hastane inşaatımız devam ediyor. Personel otoparkının bulunduğu yere sosyal tesis yaptık. İnşallah bu yıl, aşıların da gelmesiyle Kovid-19 salgınından arınmış bir yıl olur."