​​​​​​​İlçe merkezindeki Yunus Emre Bulvarında gerçekleştiren uygulamada ekipler, eksik evrak, emniyet kemeri kullanımı denetimi yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.