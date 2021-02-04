Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da trafik denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki Yunus Emre Bulvarında gerçekleştiren uygulamada ekipler, eksik evrak, emniyet kemeri kullanımı denetimi yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Etiketler: Trafik
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