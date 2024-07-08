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Güncel
AA 08.07.2024 16:32

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Arşiv]

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlenmesi için operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 49,28 gram sentetik uyuşturucu, 19,58 gram esrar, 535 sentetik uyuşturucu hap, 9 bin 576 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 987 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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