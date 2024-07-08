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Güncel
AA 08.07.2024 15:53

Çankırı'da öğrenciler yıl sonu kampı düzenledi

Çankırı'da Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü öğrencileri kamp düzenledi.

Çankırı'da öğrenciler yıl sonu kampı düzenledi
[Arşiv]

Yaz tatili etkinlikleri kapsamında izci liderleri Cengiz Koca ve Şafak Yılmaztürk liderliğinde yıl sonu kapanış kampı düzenleyen öğrenciler, Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda kamp yaptı.

"Teknolojiden uzak, doğayla iç içe"

"Teknolojiden uzak, doğayla iç içe" sloganıyla düzenlenen kampta izciler doğa ve gece yürüyüşü gibi eğitimler aldı.

Çadır kurarak arazide sabahlayan öğrenciler, bedensel aktivite esaslı oyunlar oynadı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yıl sonu kampından memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, izcilik kulübü sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını, kendilerini disiplinli yaşam koşullarına daha iyi adapte ettiklerini ifade etti.

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Çankırı
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