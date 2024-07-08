Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.07.2024 14:55

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların yoğun olarak denize girdiği sahillerde bir dizi tedbir uygulanıyor.

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı
[Fotograf: AA]

Geçmiş yıllarda sık sık boğulma vakalarının yaşandığı kentte bu yaz sezonunda yaşanması muhtemel yeni vakaların önlenmesi için ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Sinop Belediyesi tarafından oluşturulan 15 kişilik cankurtaran ekibi 9 noktada görev yapıyor. 200 metre aralıklarla cankurtaran kuleleri konulan sahillerde, ekiplerce ATV aracıyla devriye görevi de yapılıyor.

Vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyorlar

Vatandaşları olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri konusunda uyaran ekipler, muhtemel boğulma vakalarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla tatbikat gerçekleştiriyor.

Meteorolojik verileri değerlendiren Valilik ise tedbirler çerçevesinde şehrin kuzey sahillerinde bazı günler denize giriş yasağı uyguluyor. Yasağın uygulandığı günlerde vatandaşlar ve turistler, kentin güney sahillerinde bulunan güvenli plajlara yönlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahillerde devriye görevi yaparak, vatandaşları rip akıntısına karşı uyarıyor.

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı

"Biz hayat kurtarmak için varız"

Sinop Belediyesi Cankurtaran Ekip Amiri Kasım Yılmazer, bu yaz sezonunda kentin hem kuzey hem de güney sahillerinde cankurtaranların görev yaptığını söyledi.

Belediye olarak belirledikleri 9 noktada cankurtaran kuleleri oluşturarak vatandaşların güvenli ortamda denize girmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yılmazer, şunları söyledi: 

"Her kulede 2 cankurtaranımız bulunuyor. Karayel ve poyraz esen günlerde insanları suya sokmuyoruz. Sahil güvenlik ve deniz polisi ile irtibatlı olup vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan, denize girmenin yasak olduğu günlerde uyarılarımızı dikkate almalarını rica ediyoruz. Biz hayat kurtarmak için varız ama dinlemedikleri zamanlarda boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız cankurtaranların uyarılarını dikkate alsınlar, cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girsinler."

ETİKETLER
Boğulma Sinop
Sıradaki Haber
Eskişehir'deki Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
17:43
Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi
17:46
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti
17:24
Ömer Çelik: Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor
17:09
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek
17:10
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 ev ile okul ve tarım tesislerini yıktı
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarda serinleten geleneksel içecek önerileri
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarda serinleten geleneksel içecek önerileri
FOTO FOKUS
Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ