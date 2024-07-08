Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.07.2024 14:27

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açılışı yapıldı.

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
[Fotograf: AA]

Adana'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğraflar ile Adanalı 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları bulunuyor.

Serginin açılışını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk milletinin tarihinde yaşanmış en vahim hadiselerden biri olduğunu söyledi.

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Fotoğraflar o günleri tekrar yaşattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain bir çete tarafından ele geçirilmeye çalışılarak, milletin vergileriyle alınmış silahların millete doğrultulduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu: 

"Bu niyetler karşısında milletimizin şahlanışı da o derece muhteşem olmuştu. Fotoğrafları incelerken o günleri tekrar tazeledik, tekrar yaşadık. Yani millet bu hain kalkışmaya karşı kendiliğinden duruma el koymuş ve gövdesini siper etmişti." 

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Her zaman uyanık olmamız lazım"

Vali Köşger, bu tür etkinliklerin yaşananları hafızalarda taze tutmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

"Adana'da bir hafta süreyle etkinlikler var. Çeşitli programlar var. Cuma günü mevlit okutulacak camilerde. Pazartesi günü de 15 Temmuz'un yıl dönümünde Adana'da İstasyon Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetimizi tutacağız. Orada da dolu dolu programlar var. Vatandaşlarımızın katılımını en yüksek şekilde bekliyoruz. Milletimiz bir daha böyle elim hadiseler yaşamasın, böyle hadiselere maruz kalmasın. Her zaman uyanık olmamız lazım.

Ülkemizin iradesini ele geçirmeye çalışan, 2000 yıllık tarihiyle iftiharımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeye çalışan çetelere karşı da uyanık olmak lazım. Milletimiz gerektiği noktada o yiğitçe duruşu gösteriyor. Niyetini bozanlara da milletimizin vurduğu 15 Temmuz tokadının aslında onların da hafızalarından çıkmayacak bir tokat olduğunu değerlendiriyorum."

ETİKETLER
15 Temmuz Adana Darbe Girişimi Sergi
Sıradaki Haber
Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
17:43
Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi
17:46
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti
17:24
Ömer Çelik: Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor
17:09
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek
17:10
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 ev ile okul ve tarım tesislerini yıktı
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarda serinleten geleneksel içecek önerileri
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarda serinleten geleneksel içecek önerileri
FOTO FOKUS
Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ