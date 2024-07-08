Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Adana'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğraflar ile Adanalı 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları bulunuyor.

Serginin açılışını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk milletinin tarihinde yaşanmış en vahim hadiselerden biri olduğunu söyledi.

Fotoğraflar o günleri tekrar yaşattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain bir çete tarafından ele geçirilmeye çalışılarak, milletin vergileriyle alınmış silahların millete doğrultulduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Bu niyetler karşısında milletimizin şahlanışı da o derece muhteşem olmuştu. Fotoğrafları incelerken o günleri tekrar tazeledik, tekrar yaşadık. Yani millet bu hain kalkışmaya karşı kendiliğinden duruma el koymuş ve gövdesini siper etmişti."

"Her zaman uyanık olmamız lazım"

Vali Köşger, bu tür etkinliklerin yaşananları hafızalarda taze tutmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

"Adana'da bir hafta süreyle etkinlikler var. Çeşitli programlar var. Cuma günü mevlit okutulacak camilerde. Pazartesi günü de 15 Temmuz'un yıl dönümünde Adana'da İstasyon Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetimizi tutacağız. Orada da dolu dolu programlar var. Vatandaşlarımızın katılımını en yüksek şekilde bekliyoruz. Milletimiz bir daha böyle elim hadiseler yaşamasın, böyle hadiselere maruz kalmasın. Her zaman uyanık olmamız lazım.

Ülkemizin iradesini ele geçirmeye çalışan, 2000 yıllık tarihiyle iftiharımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeye çalışan çetelere karşı da uyanık olmak lazım. Milletimiz gerektiği noktada o yiğitçe duruşu gösteriyor. Niyetini bozanlara da milletimizin vurduğu 15 Temmuz tokadının aslında onların da hafızalarından çıkmayacak bir tokat olduğunu değerlendiriyorum."