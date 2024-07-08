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Güncel
AA 08.07.2024 16:11

Evita müzikali İzmir'de sahnelendi

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde Evita müzikali İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Evita müzikali İzmir'de sahnelendi
[Fotograf: AA]

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nce (MDOB) sahnelenen Evita müzikali, İzmir Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı müzikal formda sahneye taşındı.

Evita müzikali İzmir'de sahnelendi

Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde MDOB sanatçıları, Eva Peron'un konuşmalarından esinlenilerek hazırlanan "Benim için ağlama Arjantin" adlı parçanın da içinde olduğu pek çok şarkıyı seslendirdi.

Eva Peron rolünü Nihan Çetin Aydın, Che Guevara rolünü Onur Turan, Juan Peron rolünü Kazım Erdem Özdemir, Magaldi rolünü Mustafa Özer, Metres rolünü ise Ayşe Pınar Balay canlandırdı.

Evita müzikali İzmir'de sahnelendi

10 Temmuz'da Tosca operası sahnelenecek

Festival kapsamında 10 Temmuz'da Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Tosca operası sahnelenecek.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'da Zorba balesiyle sona erecek.

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