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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali Gürer (31) yönetimindeki 24 AAL 432 plakalı otomobil, Tokat-Erzincan kara yolu Esenyaka köyü kavşağında, Zeki Satılmış (62) idaresindeki 58 EP 057 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile İsa Sakarya (34) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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