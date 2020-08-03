İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y. emniyete götürüldü.