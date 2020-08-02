Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 3 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 143 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 689 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 686 bin 282 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 917 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 118 bin 727 megavatsaatle doğal gaz ve 111 bin 573 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 54 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 710 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.