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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nuri Kütükçü yönetimindeki 34 TH 6705 plakalı otomobil, Çataloluk köyü mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Otomobilde bulunan Nail Kütükçü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ise Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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