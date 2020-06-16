Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçeye bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide taşların arasına gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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