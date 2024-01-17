Sisli 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.01.2024 10:57

Sivas'ta okuma yazmayı öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazdı

Sivas'ta okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler, ilk mektuplarını öğretmenlerinin desteğiyle Mehmetçik için kaleme aldı.

Sivas'ta okuma yazmayı öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazdı
[Fotograf: AA]

Kızılırmak İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek mektuplarını Mehmetçik'e ulaştırmak üzere teslim etti.

Şimşek, mektupların kahraman Mehmetçik'e ulaştırılacağını belirterek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Öğrencilerden Hasan Mert İmrek, mektubunda, asker abileri sayesinde güvenle yaşadıklarını belirterek, "Sevgili asker abilerim, 7 yaşındayım. Okuma yazmayı öğrendim. Babam ile size bu mektubu yazdım. Ülkemizi koruduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Sizler sayesinde güvenle yaşıyoruz. Size çok şey borçluyuz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.

Elif Ecem Eğdemir mektubunda, askerlerin hep kalbinde olduğunu belirterek, "Öğretmenim ile size bir mektup yazdım. Vatanımızı koruduğunuz için size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız vatan olmazdı. Milletimiz rahat yaşayamazdı. Size çok şey borçluyuz. Siz hep var olun, mutlu olun, hep kalbimizdesiniz." cümlelerine yer verdi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Mudurnu'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Hakkari'de kar kalınlığının 7 metreyi buldu: Kapalı yollar açılıyor
11:45
Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa
11:47
İzmir'de hava ulaşımına sis engeli
11:39
Uzmanlar uyarıyor: Serumların tedavi edici etkisi yok
11:41
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
11:37
MEB'den okullarda "disiplinler arası" yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
FOTO FOKUS
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ