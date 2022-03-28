Küratörlüğünü ressam Caner Kemahlıoğlu'nun yaptığı "Kütüphaneler Haftası Güncel Sanat Seçkisi-Sarmaşık” sergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ali Rıza Kanaç, Gizem Hastaoğlu, Günsu Saraçoğlu, Gülşah Tontu Özdemir gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergide, Anadolu, tarih, kadın ve doğa temaları sanatsal yorumlarla zenginleştirildi.

Kemahlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, sergiyi Kütüphane Haftası'na dikkati çekmek amacıyla açtıklarını belirterek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim ve Resim İş Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Eken ve yüksek lisans öğrencilerinin bir projesi. Projeye dışarıdan özel bir seçkiyle sanatçılarımızı da dahil ettik." dedi.

Sergideki eserlere öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve ressamlardan oluşan 23 sanatçının katkı verdiğini dile getiren Kemahlıoğlu, "Sanatçılarımız serbest çalıştıkları temalarda akrilik, yağlı boya, dijital ve ekolojik baskı tekniklerini kullanarak muhteşem eserler ortaya çıkardı. Ayrıca serginin ismini 'sarmaşık' şeklinde belirleyerek sanatın ne kadar geniş bir alana sahip olduğunu vurguladık." diye konuştu.