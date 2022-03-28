Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler, Sorgun Ormanı’nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Çocuklara doğayı koruma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla kreş müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Öğrenciler, “Ormanlar Geleceğimizdir, Doğayı Yok Etme, Ormanlar Bize Emanet, Ağaçları Yok Edemezsin ve Temiz Bir Çevre İçin El Ele” yazılı dövizlerle etkinlik alanına geldi. Güzel ve güneşli bir güne denk gelen etkinlikte koşup oynayan çocuklar, ormanın temizlenmesine de minik elleriyle katkıda bulundu. “Bilinçli şekilde öğreniyorlar” Doğa ve çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılayarak gelecek nesilleri bilinçlendirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, içinde bulunduğumuz çevrenin sadece insanlara ait olmadığını söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “ Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören miniklerimiz, bir insanın hayatı boyunca önem vermesi gereken tüm kavramları uygulamalı ve bilinçli bir şekilde öğreniyor. Tüm eğitim kurumlarımızdaki çocuklarımızın, öğrendikleri temel bilgilerle doğaya, çevreye, ülkemize ve toplumumuza faydalı olmasını arzuluyoruz” dedi.