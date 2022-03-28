Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.Y'ye ait iş yerinden akü ve madeni yağ çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri M.A. ile C.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 17:11
- 17:08
- 16:59
- 16:46
- 16:40
Sıradaki Haber
İlk oruç ne zaman? İlk iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz