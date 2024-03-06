Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.03.2024 14:31

Sivas'ta kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam sağlıyor

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibe desteğiyle kurulan ve 10 kadının istihdam edildiği tesiste günlük yaklaşık 1 ton kültür mantarı üretiliyor.

Sivas'ta kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam sağlıyor
[Fotograf: AA]

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kovalı köyünde, 2 bin metrekare kapalı alanda mantar üretim tesisi kuruldu.

TKDK'nin hibe desteğine başvuran ve destek almaya hak kazanan firmanın ürettiği mantarlar, Sivas ve bölge illerde satışa sunuluyor.

Sivas'ta kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam sağlıyor

Tesisin üretim sorumlusu Zafer Bilgetürk, 2 yıl önce TKDK'ye sundukları projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Son 10 yıldır ülke genelinde TKDK desteğiyle bu tür işletmelerin kurulduğunu belirten Bilgetürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tesisleri hakkında bilgi veren Bilgetürk, "Tesisimiz yaklaşık 18'er tonluk 11 odalı bir işletme. Aylık yaklaşık 30-35 ton mantar üretimimiz var. Yılın 12 ayı üretim yapacağız " dedi.

Tesisteki ilk hasada yaklaşık 20 gün önce başladıklarını vurgulan Bilgetürk, "Ürettiğimiz mantarların yarısını Sivas içerisine, kalanını ise yakın illere gönderiyoruz. Kurumsal firmalarla görüşme içerisindeyiz " diye konuştu.

"İstihdamda daha çok kadınları tercih ediyoruz"

Tesiste genellikle bölge köylerde yaşayan kadınların çalıştığını dile getiren Bilgetürk, şunları kaydetti:

"Mantar, genellikle el hızlılığı isteyen bir ürün. Bıçak kullanma konusunda kadınlar daha becerikli olduğu için mantar işinde daha çok bayanlar tercih ediliyor. Mantar hasadı hızlı yapılması gereken bir iş, onun için daha çok kadınları tercih ediyoruz. Bu tür işletmelerin çoğalmasını istiyoruz. Bu tür işletmelerin istihdama katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Sivas'ta kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam sağlıyor

"Yöremize çok güzel katkısı oldu"

Tesiste çalışan Aslı Hatunoğlu ise mantarın gerek yetişme aşamasında gerekse toplanmasında hassas bir ürün olduğu için genellikle bayanların tercih edildiğini söyledi.

Tesise yakın köyde yaşadığını aktaran Hatunoğlu, "Güzel bir istihdam oldu. Yaklaşık 10 bayanız, sabah gelip akşam gidiyoruz. Yöremize çok güzel katkısı oldu. Güzel bir proje " ifadesini kullandı.

Sıla Yurttagül de mantarın çok hassas bir ürün olduğunu ve genellikle kadınların bu işte çalıştığını dile getirdi.

Mantarın gerek üretim aşamasında gerekse hasadında bebek gibi bakılması gerektiğini ifade eden Yurttagül, "Toplaması, yetiştirilmesi zevkli bir iş. Tesis sayesinde yörede yaşayan bizlere de iş imkanı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz " dedi.

 

ETİKETLER
Sivas Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 21 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
15:32
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır
15:08
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 450 kişiyi gözaltına aldı
15:02
Frankfurt Havalimanı yarın yolculara kapalı olacak
15:20
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:57
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi, geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi, geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek
FOTO FOKUS
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ