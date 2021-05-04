Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 1-7 Mayıs tarihlerinde kutlanan Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenledi.

Programda, yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde yol verme bilincinin artması için yaya geçitlerine 9 adet trafik polisi maketi yerleştirildi.

Vali Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için güzel etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

Sivas'ta yayalara yol verilmesi konusunda çok güzel bir kültür oluştuğunu belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Trafik akışının düzgün olması, yaya güvenliğinin sağlanması, bir bilincin ve kültürün olması daha çok eğitimle olabilir. Bunun için de güzel çalışmalar yapılmaktadır. Farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın dikkatini çekmek, yaya önceliğini oluşturabilmek ve kırmızı çizgilerimizi çekmek için bir aradayız. Sivas'ımız daha güvenli şehir olma yolunda emin adımlarla gitmekte. Tüm kurumlarımız da buna ayak uydurmakta."

Vali Ayhan, "Maket uygulamasını Türkiye'de ilk kez Sivas'ta, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama oldu, Türkiye'de de yaygınlaşacağını söyleyebiliriz." dedi.

Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve bazı kurum müdürleri katıldı.