Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

İ.A. (31) yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında E.Y'nin (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki K.A. (29), M.A. (5), A.İ.A. (2), Y.Y. (38), M.Y. (38), Ö.F.Y. (10) ve D.Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hafik ve Zara Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden sağlık durumu ağır olan çocuklar Ö.F.Y. ve D.Y. Sivas'taki başka bir hastaneye sevk edildi.